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RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi

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Galatasaray'ın İstanbulspor'u konuk ettiği maçta eşine nadir rastlanır bir an yaşandı. Konuk takım İstanbulspor'un attığı 2. gol bir önceki pozisyonda elle oynama gerekçesiyle iptal edilip Galatasaray'a penaltı verildi. Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu durumu 1-1 yaptı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaştı.

İSTANBULSPOR ÖNE GEÇTİ

Mücadeleye oldukça etkili başlayan konuk takım İstanbulspor'da 28. dakikada David Sambissa'nın kafa vuruşu köşeden ağlara gitti. Durum 1-0 oldu.

İSTANBULSPOR 2-0 YAPTI

33'de Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda İstanbulspor çok hızlı çıktı. Yaklaşık 50 metre top süren Ndao'nun kaleye şutu savunmadan döndü. Dönen topta tekrar içeriye çeviren Ndao'nun ortasında Emir Kaan topu ağlara yolladı. Skor 2-0 oldu.

GOL İPTAL OLDU GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Galatasaray penaltı kazandı. Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda hakem Bahattin Şimşek, Ali Yaşar'ın ceza sahası içinde topa elle oynadığı yönünde karar verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı penaltıda kaleci Alp Arda köşeyi bilsede topu çıkaramadı ve durum 1-1 oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İstanbulspor Galatasaray Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Galatasaray Tutkunu:

Art niyetli bir haber başlığı tamamen Galatasaray nefreti kokan bir haber

9
29
yanıtYanıtla
Ersan ŞEN:

:)))))))))))

yanıt7
yanıt0
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