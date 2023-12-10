RAMS Global Cizre Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-0 Yendi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde RAMS Global Cizre Belediyespor, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.
Salon: Adilcevaz Voleybol
Hakemler: Sadettin Deneri, Sema Kayıkçı
TÜRŞAD: Lecat, Kaan Bülbül, Geraldo, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Selim Demir (Alperay Demirciler, Muhammet Esat Avcı, Muhammet Kaya, Burhan Zorluer)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Daneshdoust, Hakan Polat, Danilov, Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur, Mejias (Afshin Far, Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Görkem Yazgan)
Setler: 27-29, 18-25, 24-26
Süre: 104 dakika (38, 25, 41)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde RAMS Global Cizre Belediyespor, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.