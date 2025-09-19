Rams Global Cizre Belediyespor, İki Yeni Transferle Güçleniyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, orta oyuncuları İbrahim Emet ile Hakan Polat'ı transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Akkuş Belediyespor'da oynayan orta oyuncuları 36 yaşındaki Hakan Polat ile geçen sezon TÜRŞAD'ta oynayan 39 yaşındaki İbrahim Emet ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız 2 oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.