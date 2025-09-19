Haberler

Rams Global Cizre Belediyespor, İki Yeni Transferle Güçleniyor

Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi takımı Rams Global Cizre Belediyespor, Hakan Polat ve İbrahim Emet'i kadrosuna kattı. Kulüp, oyunculara hoş geldin dedi ve başarılı bir sezon dileklerinde bulundu.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, orta oyuncuları İbrahim Emet ile Hakan Polat'ı transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Akkuş Belediyespor'da oynayan orta oyuncuları 36 yaşındaki Hakan Polat ile geçen sezon TÜRŞAD'ta oynayan 39 yaşındaki İbrahim Emet ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız 2 oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor
