RAMS Başakşehir, Özbek Futbolcu Abbosbek Fayzullaev'i Transfer Etti

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RAMS Başakşehir, CSKA Moskova'da forma giyen 21 yaşındaki Özbek futbolcu Abbosbek Fayzullaev ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fayzullaev, geçtiğimiz sezon CSKA formasıyla 39 maçta 3 gol attı.

RAMS Başakşehir, Rus temsilcisi CSKA Moskova'da forma giyen 21 yaşındaki Özbek futbolcu Abbosbek Fayzullaev'i transfer etti.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, son olarak CSKA Moskova forma giyen Özbekistan Milli Takımı futbolcusu Abbosbek Fayzullaev ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Fayzullaev'e ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Abbosbek Fayzullaev, CSKA formasıyla geçen sezon lig ve kupada 39 maçta 3 gol kaydetti.

RAMS Başakşehir'in bu sezon Eldor Shomurodov'dan sonraki ikinci Özbek transferi Fayzullaev, oldu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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