RAMS Başakşehir, Kaleci Muhammed Şengezer'in Sözleşmesini Uzattı

RAMS Başakşehir, kaleci Muhammed Şengezer'in sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ imza törenine katıldı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Muhammed Şengezer'in 2026 yılında bitecek olan sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna dek uzatılmıştır." denildi.

imza törenine kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ katıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
