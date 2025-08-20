RAMS Başakşehir, Kaleci Muhammed Şengezer'in Sözleşmesini Uzattı
RAMS Başakşehir, kaleci Muhammed Şengezer'in sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ imza törenine katıldı.
RAMS Başakşehir, kaleci Muhammed Şengezer'in sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Muhammed Şengezer'in 2026 yılında bitecek olan sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna dek uzatılmıştır." denildi.
imza törenine kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ katıldı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor