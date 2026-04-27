RAMS Başakşehir FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Sonuçlandırma çalışmasıyla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı