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Başakşehir, Emin Bayram'ı kadrosuna kattı

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RAMS Başakşehir, Belçika'nın KVC Westerlo takımında oynayan 23 yaşındaki defans oyuncusu Emin Bayram'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

RAMS Başakşehir, Belçika'nın KVC Westerlo ekibinde forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Emin Bayram ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Lacivert-turunculu ekip, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Belçika Pro Lig ekiplerinden KVC Westerlo forma giyen Emin Bayram ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Emin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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