RAMS Başakşehir, Boluspor karşısında zor da olsa kazandı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir ile 1. Lig ekibi Boluspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.

BAŞAKŞEHİR ZOR DA OLSA KAZANDI

RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Jerome Opoku ve 84. dakikada Nuno da Costa kaydetti. Boluspor'un tek golü 45. dakikada Arda Usluoğlu'ndan geldi.

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, ilk galibiyetini alarak gruptaki puanını 3 yaptı. Boluspor, 1 puanda kaldı. Türkiye Kupası'nın bir sonraki maçında RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Boluspor, kendi sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.