Haberler

Rally Bodrum nefes kesen parkurlarıyla başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Rally Bodrum, Bodrum Meydanı'ndaki start seremonisi ile başladı.

2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Rally Bodrum, Bodrum Meydanı'ndaki start seremonisi ile başladı. Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen rallinin ilk günü, 36 araç ve 72 sporcunun mücadele ettiği Müskebi Seyirci Özel Etabı ile devam etti. BC Vision Egemot Motorsport takımından Burak Çukurova-Burak Akçay'ın en iyi zamanı kaydettiği etabı GP Garage My Team'den Uğur Soylu-Mehmet Akif Yalçın ikinci ve Team Petrol Ofisi'nden Kerem Kazaz-Corentin Silverster de üçüncü sırada tamamladı. Öte yandan, nefes kesen gösterileri izleyiciler cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek o anları ölümsüzleştirdi.

2 GÜN SÜRECEK

Bodrum yarımadasının en büyük spor organizasyonları arasında yer alan organizasyon kapsamında bugün Milas-Bodrum arasındaki Karacahisar, Fesleğen, Mazı bölgesinde yer alan 6 özel etap geçildi. 2 Mayıs Cumartesi sabahı ise saat 09.00'da direksiyon başına geçecek olan ekipler, Bodrum'da yer alan Çamlık, Alazeytin ve Etrim bölgelerindeki 6 özel etabın ardından, saat 15.45'den itibaren bir otelde düzenlenecek finiş seremonisi ve ödül töreni ile ralliyi sonlandıracaklar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

