Rakamı görenlerin ağzı açık kalıyor! Dünya devi, Kim Min-Jae için servet ödeyecek

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, 2022 Dünya Kupası'nda güney Kore formasıyla sergilediği performansla değerine değer katıyor. Yıldız savunmacı için dünya devlerinin sıraya girdiği ve Manchester United'ın Napoli'ye 100 milyon sterlinlik teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

2022 Dünya Kupası'nda Uruguay ile golsüz berabere kalan Güney Kore'de Kim Min-Jae performansıyla büyük beğeni topladı. Napoli forması giyen yıldız savunmacı için Manchester United dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

100 MİLYON STERLİNİ GÖZDEN ÇIKARDILAR

Liverpool'un eski yıldızı Danny Murphy, BBC Sport'ta Güney Kore-Uruguay maçını yorumlarken Kim Min-Jae'ye ayrı parantez açtı. Canlı yayında konuşan Murphy, Manchester United'ın Güney Koreli savunmacı için 100 milyon sterlini gözden çıkardığını belirtti.

"BU SEZON SANSASYONEL İŞLER YAPIYOR"

Murphy açıklamasında, "Performansları çok iyiydi. Biriyle konuşuyordum, Manchester United'ın onun peşinde olduğunu ve 100 milyon sterlinden bahsettiklerini söyledi. İşte bu kadar hızlı büyüyebilirsin. Napoli bu sezon sansasyonel işler yapıyor. O da en başta." ifadelerini kullandı.