Rakamı duyanlar inanamıyor! İşte derbideki dev koreografinin maliyeti

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi öncesi Kadıköy'de gerçekleştirdiği dev koreografinin maliyeti 3 milyon TL olarak açıklandı. Organizasyonun büyük bölümü taraftarlar ve iletişim ekibi tarafından gönüllü olarak hazırlandı.

SARAN'IN TALİMATIYLA HAZIRLIK SÜRECİ BAŞLADI

Fenerbahçe Kulübü ile sarı-lacivertli taraftarların ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen dev koreografinin ayrıntıları netleşti. Hürriyet'in haberine göre süreci başlatan isim, Başkan Sadettin Saran oldu. Saran'ın, "Fenerbahçe ruhunu yansıtan özel bir koreografi istiyorum" talimatı üzerine kulübün iletişim ekibi ile tribün grupları kapsamlı bir planlama sürecine girdi.

TOPLAM MALİYET: 3 MİLYON TL

Derbi gecesine damga vuran koreografinin, ışık şovları da dahil olmak üzere toplam maliyeti 3 milyon TL olarak belirlendi. Ancak dikkat çeken detay ise hem ışık ekibi hem de pankartları hazırlayan ve boyayan taraftar grupları Fenerbahçe'den hiçbir ücret talep etmedi. Organizasyonun büyük bölümü gönüllülük esasıyla gerçekleştirildi.

ÖZEL MÜZİK BESTELENDİ

Koreografi için hazırlanan ilk çalışma, Kuzey Tribünü'nde yer alan:

"Karanlık çöktüğünde bir fener aydınlatır geceyi"

sözlerinin özel bir şarkıya dönüştürülmesi oldu. Derbi akşamı statta çalınan bu müzik, tamamen Fenerbahçeli iletişimciler ve taraftarlar tarafından bestelendi.

ÜÇ TRİBÜNDE ÜÇ FARKLI TEMA

Karşılaşma öncesinde üç ana tribünde farklı temalar işlendi:

Kuzey Tribünü

"Destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçe"

Maraton Tribünü

"Dök bizi sokaklara"

Spor Toto Tribünü

"Mazinde şanlı forma, miras oldu yarınlara"

Bu tribünde ayrıca Lefter, Tedesco ve mevcut futbolcuların yer aldığı dev görseller açıldı.

TARAFTARIN EL BİRLİĞİYLE HAZIRLANDI

Açılan dev görseller, pankartlar ve eş zamanlı çalan özel beste, sarı-lacivertli taraftarların büyük emeğiyle ortaya çıktı. Koreografi derbi gecesine damga vururken tribünlerde ve sosyal medyada büyük beğeni topladı.