Haberler

Rakamı duyanlar inanamıyor! İşte derbideki dev koreografinin maliyeti

Rakamı duyanlar inanamıyor! İşte derbideki dev koreografinin maliyeti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi öncesi hazırladığı dev koreografinin maliyeti 3 milyon TL olarak açıklandı. Organizasyonun büyük kısmı gönüllü taraftarlar ve kulüp iletişim ekibi tarafından hazırlandı. Üç tribünde üç farklı temanın işlendiği koreografi derbi gecesine damga vurdu.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi öncesi Kadıköy'de gerçekleştirdiği dev koreografinin maliyeti 3 milyon TL olarak açıklandı. Organizasyonun büyük bölümü taraftarlar ve iletişim ekibi tarafından gönüllü olarak hazırlandı.

SARAN'IN TALİMATIYLA HAZIRLIK SÜRECİ BAŞLADI

Fenerbahçe Kulübü ile sarı-lacivertli taraftarların ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen dev koreografinin ayrıntıları netleşti. Hürriyet'in haberine göre süreci başlatan isim, Başkan Sadettin Saran oldu. Saran'ın, "Fenerbahçe ruhunu yansıtan özel bir koreografi istiyorum" talimatı üzerine kulübün iletişim ekibi ile tribün grupları kapsamlı bir planlama sürecine girdi.

TOPLAM MALİYET: 3 MİLYON TL

Derbi gecesine damga vuran koreografinin, ışık şovları da dahil olmak üzere toplam maliyeti 3 milyon TL olarak belirlendi. Ancak dikkat çeken detay ise hem ışık ekibi hem de pankartları hazırlayan ve boyayan taraftar grupları Fenerbahçe'den hiçbir ücret talep etmedi. Organizasyonun büyük bölümü gönüllülük esasıyla gerçekleştirildi.

Rakamı duyanlar inanamıyor! İşte derbideki dev koreografinin maliyeti

ÖZEL MÜZİK BESTELENDİ

Koreografi için hazırlanan ilk çalışma, Kuzey Tribünü'nde yer alan:

  • "Karanlık çöktüğünde bir fener aydınlatır geceyi"

sözlerinin özel bir şarkıya dönüştürülmesi oldu. Derbi akşamı statta çalınan bu müzik, tamamen Fenerbahçeli iletişimciler ve taraftarlar tarafından bestelendi.

ÜÇ TRİBÜNDE ÜÇ FARKLI TEMA

Karşılaşma öncesinde üç ana tribünde farklı temalar işlendi:

Kuzey Tribünü

  • "Destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçe"

Maraton Tribünü

  • "Dök bizi sokaklara"

Spor Toto Tribünü

  • "Mazinde şanlı forma, miras oldu yarınlara"

Bu tribünde ayrıca Lefter, Tedesco ve mevcut futbolcuların yer aldığı dev görseller açıldı.

TARAFTARIN EL BİRLİĞİYLE HAZIRLANDI

Açılan dev görseller, pankartlar ve eş zamanlı çalan özel beste, sarı-lacivertli taraftarların büyük emeğiyle ortaya çıktı. Koreografi derbi gecesine damga vururken tribünlerde ve sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savcı adayına takılan Erdoğan'ın sözleri kura çekimine damga vurdu

Kura çekimine damga vuran sözler: Gitmeye niyetin yok galiba
Telebar soruşturmasında çarpıcı detay! 'Vestiyer ücreti' adı altında para almışlar

Kamera kayıtlarını inceleyen polis şeytani planı ortaya çıkardı
Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı

Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı
Belediye Başkanı, Uzungöl için acı gerçeği itiraf etti

Belediye Başkanı, "Kabul etmek lazım" diyerek acı gerçeği itiraf etti
Savcı adayına takılan Erdoğan'ın sözleri kura çekimine damga vurdu

Kura çekimine damga vuran sözler: Gitmeye niyetin yok galiba
Türkiye'nin dev tavuk markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev tavuk markası konkordato ilan etti
İlber Ortaylı: İnsanlar aklını başına toplamazsa bedelini orta sınıf çok fena öder

''Aklını başına toplamazsa bedelini orta sınıflar çok fena öder''
Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu

Sabah yolda yürüyen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı
Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi

Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler

Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray taraftarını kızdıran sözler
İbrahim Selim'den yeni aşk bombası! Gönlünü kendinden 16 yaş küçük fenomene kaptırdı

Gönlünü kendinden 16 yaş küçük fenomene kaptırdı
Borsada manipülasyon soruşturması! Gözaltına alınan Gökhan Gönül adliyede

Gözaltına alınan Gökhan Gönül adliyede! Polisler böyle getirdi
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.