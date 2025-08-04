Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif

Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif
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Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Premier League'den büyük bir teklif aldı. İngiltere'nin önde gelen bir kulübü, Yılmaz için 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus olmak üzere toplam 35 milyon euro teklif etti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz için Premier League'den 35 milyon euroluk teklif geldi.

RAKAM İNANILMAZ

TV 100 yorumcusu İbrahim Seten'in aktardığı bilgiye göre, Premier League'den bir kulüp, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus olmak üzere toplam 35 milyon euroluk teklif sundu. Sarı-kırmızılılar bu teklife sıcak bakıyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 48 maça çıkan Barış Alper, 14 gol atıp 5 asist yapmıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıBabayaro:

Lan 3 senedir bu haşlamayi köpürtup duruyorsunuz ama kimse yemiyor

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıArif İnanç:

Birden uyanırsınız. Rüyaymış.

Yorum Beğen64
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Haber Yorumlarıİbrahim:

bu çöpe kimse bu parayı vermez sıktı bu yalanlar artık

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

öyle böyle değil dediğin rakam bu mu

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıMelih Kılaç:

Oğlum verin gitsin ya bir sürü futbolcu alındı kadro dolu

Yorum Beğen14
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