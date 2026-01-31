Rakam dudak uçuklatıyor! İşte Fenerbahçe'nin borcu
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün 30 Kasım 2025 itibarıyla toplam borcunun 27 milyar 635 milyon TL olduğu duyuruldu.
Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantının açılış konuşmasını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu yaptı.
SADETTİN SARAN VE ALİ KOÇ DA SALONDA
Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yanı sıra kulübün eski başkanı Ali Koç da katılım sağladı. Sarı-lacivertli camianın önemli isimleri toplantıda bir araya geldi.
FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI
Toplantıda kulübün mali durumu da kamuoyuyla paylaşıldı. Fenerbahçe, 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla toplam borç ve yükümlülüklerinin 27 milyar 635 milyon TL olduğunu açıkladı.