Rahmi Koç'tan "Fenerbahçe'nin hali ne olacak?" sorusuna beklenmedik yanıt

Süper Lig devi Beşiktaş'ta başkan ve başkan adayı Hüseyin Yücel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu. İsmail Küçükkaya, Rahmi Koç ile aralarında yaşanan diyalogu paylaştı.

"FENERBAHÇE İÇİN DUA EDİYOR"

Küçükkaya, "Rahmi Bey ayak üstü bana 'Ne olacak Beşiktaş?' dedi. Ben de 'Rahmi Bey, siz Sayın Adalı'yı mı Sayın Yücel'i mi destekliyorsunuz? Hangisini desteklerseniz o kazanır' dedim. Gülümsedi bana. 'Estağfurullah' dedi. Bir başka arkadaş ' Fenerbahçe'nin hali ne olacak?' dedi. Rahmi Bey de, 'Çok üzülüyoruz Fenerbahçe'ye.' dedi. Hatta Rahmi Bey, ablası için 'Bir kere Beşiktaş için dua etmedi ama tespih çekiyor, Kur'an okuyor, Fenerbahçe için dua ediyor' dedi." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA RAHMİ KOÇ HANGİ TAKIMLI?

Mustafa Rahmi Koç, 9 Ekim 1930 yılında Ankara'da doğmuş Türk iş insanıdır. Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un oğlu ve Koç Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanıdır. Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde, Johns Hopkins Üniversitesi'nde Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü'nde tamamlamıştır. 1958 yılında Koç Topluluğu'nda çalışmaya başlamış, 1984 yılında Koç Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olmuş ve 2003 yılında bu görevi oğlu Mustafa Koç'a devretmiştir. O günden itibaren Şeref Başkanı olarak görev yapmıştır. Rahmi Koç, Beşiktaşlıdır. Beşiktaş JK'nin kongre üyesi olup Beşiktaş'a olan bağlılığıyla tanınır.