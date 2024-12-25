Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Narin Güran' davasıyla ilgili dikkat çeken uyarı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Narin Güran' davasıyla ilgili dikkat çeken uyarı
PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu

Rahmi Koç'tan "Fenerbahçe'nin hali ne olacak?" sorusuna beklenmedik yanıt

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, başkanlığını oğlu Ali Koç'un yaptığı Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili konuştu. "Fenerbahçe'nin hali ne olacak?" sorusunu yanıtlayan Koç, "Çok üzülüyoruz Fenerbahçe'ye" dedi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta başkan ve başkan adayı Hüseyin Yücel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu. İsmail Küçükkaya, Rahmi Koç ile aralarında yaşanan diyalogu paylaştı.

"FENERBAHÇE İÇİN DUA EDİYOR"

Küçükkaya, "Rahmi Bey ayak üstü bana 'Ne olacak Beşiktaş?' dedi. Ben de 'Rahmi Bey, siz Sayın Adalı'yı mı Sayın Yücel'i mi destekliyorsunuz? Hangisini desteklerseniz o kazanır' dedim. Gülümsedi bana. 'Estağfurullah' dedi. Bir başka arkadaş ' Fenerbahçe'nin hali ne olacak?' dedi. Rahmi Bey de, 'Çok üzülüyoruz Fenerbahçe'ye.' dedi. Hatta Rahmi Bey, ablası için 'Bir kere Beşiktaş için dua etmedi ama tespih çekiyor, Kur'an okuyor, Fenerbahçe için dua ediyor' dedi." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA RAHMİ KOÇ HANGİ TAKIMLI?

Mustafa Rahmi Koç, 9 Ekim 1930 yılında Ankara'da doğmuş Türk iş insanıdır. Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un oğlu ve Koç Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanıdır. Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde, Johns Hopkins Üniversitesi'nde Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü'nde tamamlamıştır. 1958 yılında Koç Topluluğu'nda çalışmaya başlamış, 1984 yılında Koç Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olmuş ve 2003 yılında bu görevi oğlu Mustafa Koç'a devretmiştir. O günden itibaren Şeref Başkanı olarak görev yapmıştır. Rahmi Koç, Beşiktaşlıdır. Beşiktaş JK'nin kongre üyesi olup Beşiktaş'a olan bağlılığıyla tanınır.

Rahmi Koç'tan
Kaynak: Haberler.com / Spor
img

Galatasaray'dan Mikautadze için tarihe geçecek teklif
img

Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı
img

"Hiçbir kırmızı çizgi gözetmeksizin saldıracağız"
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Ülkenin bir numarası olan Koç ailesinin fertleri Rahmi Bey gibi spora bakmalı Ali Koç fanatikliği bu aileye yakışmıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarını artıracak
İsrail hedef tahtasına koyduğu yeni ülkeyi açıkladı
Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti
Kulüp başkanı istifa etti
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

10.10 saat anlamı nedir? 10 10 saat aşk anlamı 2024! Kadir İpek neden gözaltına alındı, ne yazdı? Transfer sezonu ne zaman açılıyor 2025? Masterchef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç? MasterChef 4. CEKETİ kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba? Antalya okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Antalya Valiliği)? Isparta okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Isparta Valiliği)? 09.09 saat anlamı nedir? 09 09 saat aşk anlamı 2024! Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)? 26 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.