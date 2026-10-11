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Ragbi Federasyonu genel kurulunda 2027-2028 bütçeleri Ankara'da karara bağlandı

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Türkiye Ragbi Federasyonu 6. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara Çankaya'da bir otelde yapıldı. Yönetim ve denetim kurullarının 1 Ağustos 2024-31 Temmuz 2026 dönemi hesapları ibra edildi; 2027 ve 2028 tahmini bütçeleri ile faaliyet programları karara bağlandı.

Türkiye Ragbi Federasyonu 6. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı.

Çankaya'da bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda, yönetim kurulunun 1 Ağustos 2024 ile 31 Temmuz 2026 tarihlerindeki hesap ve faaliyetleri görüşülerek ibra edildi.

Denetim kurulunun da aynı tarihleri içeren raporları okunup ibra edildikten sora, federasyonun 2027 ve 2028 yılları tahmini bütçeleri ve tahmini faaliyet programları görüşüldü ve karara bağlandı.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, genel kurulun hayırlı uğurlu olmasını dileyerek bütün delegeler ve katılımcılara çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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