Rafting Nehir Rehberliği Kursu Kayseri'de Yapılacak

Rafting Nehir Rehberliği Kursu 27 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak. Kurs 20 kişiyle sınırlı olacak.

Türkiye Kano Federasyonu'nun 2024 yılı Rafting Eğitim Programında yer alan "Rafting Nehir Rehberliği Kursu" 27 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak. 22 Mayıs'a kadar başvuruların yapılacağı kurs 20 kişi ile sınırlı olacak. Temel Eğitim çalışmalarının Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Birimi Konferans Salonu'nda yapılacağı kursta Uygulama Eğitimleri ise Yahyalı Zamantı Irmağı Rafting Parkur Alanı'nda gerçekleştirilecek. Kurs katılıcılarında 18 yaşını doldurmuş olmak, en az ilköğretim veya dengi okul mezunu olmak, görevini yapmaya mani fiziki engeli bulunmamak, yüzme biliyor olmak, geçerli bir ilk yardım sertifikası sahibi olmak gibi şartlar aranacak.

Başvuruların tamamlanmasından sonra 20 kişilik katılımcı listesi Türkiye Kano Federasyonu'nun resmi sitesinden yayınlanacak. - KAYSERİ