Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinde de oynamayacak

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde de forma giymesi beklenmiyor. Siyah-beyazlı ekip, bu akşam kupada ezeli rakibine konuk olacak.

FİZİKSEL OLARAK HAZIR DEĞİL

Portekizli futbolcu, ligde 48 gün aranın ardından Çaykur Rizespor maçında kadroya dahil edilmiş ancak karşılaşma öncesi ısınma bölümünde isteksiz görüntüsü dikkat çekmişti. Rafa Silva, söz konusu mücadelede süre almamıştı.

Teknik ekipten edinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki futbolcunun fiziksel olarak hazır olmadığı ve bu nedenle derbi kadrosunda da düşünülmediği öğrenildi.

SERGEN YALÇIN'DAN SERT SÖZLER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçının ardından Rafa Silva hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu. Yalçın, "Siz oyuncunun antrenman yaptığını zannediyorsunuz. Mukavele gereği antrenmanda bulunuyor. 10 üzerinden not verirsem sıfır veririm. Bu oyuncunun şu an sahaya çıkması kendi sağlığı açısından da sakıncalı. Oynatmamız söz konusu olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

SON DERBİ FENERBAHÇE MAÇIYDI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta 5 gol atan Rafa Silva, son olarak ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde sahada yer almıştı.