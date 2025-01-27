Üye Girişi
Haberler
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

Kim cumhurbaşkanı olsun? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

2 kızını öldürüp intihar etti
Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat

Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş
Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz

Alanda açılan pankarta duyarsız kalamadı: Şunu ger biraz

Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı

Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

36 yaşındaki Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında ülkesinde tutuklandı. Nainggolan, İtalya'nın önemli takımlarından Inter ve Roma'da da top koşturmuştu.

Belçika 3. Lig takımlarından Lokeren-Temse'de forma giyen Belçikalı tecrübeli futbolcu Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında ülkesinde tutuklandı.

GÜNEY AMERİKA'DAN AVRUPA'YA TRANSFERİN BİR PARÇASI

De Telegraaf gazetesindeki haberde, Nainggolan'ın Güney Amerika'dan Avrupa'ya Antwerp limanında gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin yapılan soruşturmanın bir parçası olarak tutuklandığı belirtildi. Haberde, devam eden soruşturma kapsamında 30'dan fazla evde arama yapıldığı da aktarıldı.

KARİYERİ

İtalya'da Cagliari, Roma ve Inter, Belçika'da Antwerp gibi takımlarda oynayan 36 yaşındaki Nainggolan, sezon başında 3. Lig ekibi Lokeren-Temse'ye transfer oldu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Erkek tarafının isteği, düğünü savaş alanına çevirdi
img

'Bebeği aldır' denince gözyaşlarını tutamadı
img

Bülent Şakrak'ın acı kaybı...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı

İstanbul'da esrarengiz olay! Pilotlar 2 gündür kabusu yaşıyor
Bursa depremi İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Bektaş açıkladı

Bursalıları sokağa döken deprem öncü mü?
Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

78 kişiye mezar olan otelin muhasebecisi kirli pazarlığı anlattı
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj

Mide bulandıran mesajı paylaştı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.