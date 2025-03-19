Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan haber var

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan haber var
İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Mansur Yavaş'tan hakkında soruşturma başlatılacağı iddiasına yanıt

Yavaş'tan sıranın ona geldiği yönündeki iddiaya yanıt
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail'i uykudan uyandıran füze saldırısı! Panikle böyle kaçıştılar

Rabia Yüceer, Bulgaristan'dan Bronz Madalya ile Döndü

Rabia Yüceer, Bulgaristan'dan Bronz Madalya ile Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

76. Uluslararası Strandja Büyük Bayanlar Turnuvası'nda bronz madalya kazanan milli boksör Rabia Yüceer, Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal'ı ziyaret etti.

Bulgaristan'da düzenlenen 76. Uluslararası Strandja Büyük Bayanlar Turnuvası'nda 3'üncülük elde ederek bronz madalya kazanan milli boksör Rabia Yüceer, Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal'ı ziyaret etti.

Turnuva, 22 Şubat - 2 Mart 2025 tarihleri arasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirildi. Organizasyona Eskişehir'in Beylikova İlçesi Yukarıiğdeağacı Mahallesi'nden milli boksör Rabia Yüceer katılım sağladı. Turnuvadan 3'üncülük elde ederek bronz madalya ile geri dönen Yüceer, Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Şanal, sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title