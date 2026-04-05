PSV, Eredivisie'de bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde lider durumda bulunan PSV, Feyenoord'un puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluğunu garantiledi. PSV, böylece üst üste üçüncü, toplamda ise 27. şampiyonluğunu kazandı.
Ligde ikinci sırada yer alan Feyenoord, deplasmanda Volendam ile 0-0 berabere kalınca lider PSV ile arasındaki puan farkı bitime 5 hafta kala 17'ye çıktı ve PSV şampiyonluğu garantiledi.
Peter Bosz yönetimindeki PSV, bu sonuçla üst üste 3, toplamda ise 27. şampiyonluğunu elde etti.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz