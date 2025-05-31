PSG, Şampiyonlar Ligi'ni Tarihinde İlk Kez Kazandı

PSG, Şampiyonlar Ligi'ni Tarihinde İlk Kez Kazandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain, Inter'i 5-0 mağlup ederek kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü. PSG, etkili performansıyla maç boyunca üstün geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 5-0 mağlup eden Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain ile Inter, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetti. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferencz Tunyogy üstlendi.

Karşılaşmaya daha iyi başlayan taraf PSG oldu. Fransız ekibi 12'nci dakikada Hakimi ve 20'nci dakikada Doue'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda etkili oyununa devam eden PSG, 63'üncü dakikada Doue, 73'üncü dakikada Kvaratskhelia ve 86'ncı dakikada Mayulu'nun golleriyle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

İtalyan ekibi Inter'de karşılaşmaya 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 70 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu, 70'nci dakikada yerini Asllani'ye bıraktı.

PSG'NİN İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI

Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Luis Enrique, takımı iki kez lig şampiyonu yapma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda eden Enrique ve öğrencileri, ikinci yılda Kupa 1'i kazanmayı başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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