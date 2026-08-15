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PSG, Ferran Torres'i 2031'e Kadar Kadrosuna Kattı

PSG, Ferran Torres'i 2031'e Kadar Kadrosuna Kattı
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Fransız kulübü Paris Saint-Germain, 26 yaşındaki İspanyol forvet Ferran Torres ile 2031 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı. Torres, 9 numaralı formayı giyecek ve kulübün kupa kazanmasına yardımcı olmayı umduğunu belirtti. Barcelona'dan ayrılan oyuncu, geçen sezon 49 maçta 21 gol kaydetti ve FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'nın golünü atarak şampiyonluk yaşadı.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain ( Psg ), İspanyol futbolcu Ferran Torres'i 2031 yılına kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

Fransız kulübü Psg, İspanyol futbolcu Ferran Torres'i transfer etti. PSG'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda 26 yaşındaki forvet ile 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığı ve 9 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

Ferran Torres de transferinin ardından yaptığı açıklamada yeni bir maceraya katılmaktan mutlu olduğunu, kulübün mümkün olduğunca çok kupa kazanmasına yardımcı olmayı umduğunu söyledi.

Son olarak LaLiga'da Barcelona forması giyen İspanyol forvet geçen sezon forma giydiği 49 maçta 21 gol buldu. Ferran Torres, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda da ülkesi İspanya'nın Arjantin'i 1-0 yenerek kupaya uzandığı final maçının golünü kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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