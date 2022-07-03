PSG'den saha zeminini korumak için akıllara durgunluk veren yöntem! Statta artık şahinler görev yapacak
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Fransa Ligue 1'in en iyi saha zeminine sahip olan Paris Saint-Germain, yeni sezon öncesi ilginç bir hamle yaptı. Sahanın çimlerini yenilemek için yeni tohumlar eken dev kulüp, güvercinlerin zemine zarar vermesini engelleme amacıyla birkaç şahini stada yerleştirdi.
Paris Saint-Germain, stadyumu Parc Des Princes'in zeminini yenilerken, çimlerde meydana gelecek olası tahribatın önüne geçmek için ilginç bir yönteme başvurdu.
ŞAHİNLER ZEMİNİ KORUYOR
Fransız devi, güvercinlerin çimlere zarar vermesinin önüne geçmek için birkaç şahini stada yerleştirdi. Bu hamleyle sayısız kez Ligue 1'in en güzel zemini seçilen Parc Des Princes, bu unvanını uzun yıllar daha koruyacağa benziyor. PSG'nin baş bahçıvanı Jonathan Calderwood konuya ilişkin, "Mükemmel bir çime sahip olmak 12 hafta alır. Bu yıl konserlerle birlikte, yeniden başlamadan önce altı-yedi haftamız var. İşte şahincilik burada devreye giriyor." ifadelerini kullandı.
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