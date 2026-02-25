Haberler

Eyüpsporlu Ampem, Çin ekibi Şanghay Port'a transfer oldu

Eyüpspor, Ganalı kanat oyuncusu Prince Ampem'in Çin Süper Ligi ekiplerinden Şanghay Port'a transfer olduğunu açıkladı. Kulüp, Ampem'e geçmişteki katkıları için teşekkür etti.

Eflatun-sarılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Prince Ampem'in transferi konusunda Çin Süper Ligi ekiplerinden Şanghay Port ile anlaşmaya varılmıştır. Formamızı giydiği üç sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol 1. Lig'de yaşadığımız şampiyonluktaki katkıları ve Trendyol Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki performansı için Prince Ampem'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

Eyüpspor'da bu sezon 21 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 3 kez gol sevinci yaşadı. Ampem, eflatun-sarılı formayla toplamda 87 resmi maçta 18 kez fileleri havalandırdı.

