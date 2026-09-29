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Premier Lig, Manchester City'yi 9 sezona yayılan finansal ihlallerden suçlu buldu

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Premier Lig yönetimi, Manchester City'yi 9 sezona yayılan finansal ihlallerden suçlu buldu. Komisyon, kulübün göstermelik sponsor anlaşmalarıyla gelirini yapay artırıp giderini 900 milyon sterlinden fazla azalttığını, Manchester City'nin ise kararı temyize götüreceğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig yönetimi, Manchester City'yi 9 sezona yayılan finansal kuralları ihlal etme gerekçesiyle suçlu buldu.

Premier Lig yönetiminden yapılan açıklamada, Manchester City'nin mali ihlal suçlamalarının tamamından ve lig soruşturmasıyla işbirliği yapmamasına ilişkin suçlamaların çoğundan suçlu bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Manchester City'nin 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasındaki dönemi inceleyen bağımsız komisyonun, birçok usulsüzlüğe rastladığını vurguladı.

Manchester City'nin, kulüp gelirlerini yapay şekilde artırıp maliyetlerini düşürmek amacıyla bazı ticari ortaklarıyla gerçek anlaşmaları olduğundan farklı gösteren "göstermelik" sözleşmeler yaptığı, bazı ortaklarıyla da benzer nitelikte anlaşmalara başvurduğu belirtildi.

Ayrıca, kulübün mali tablolarda gerçeği yansıtmayan bilgiler sunduğu ve mali durumunun gerçek halini denetçilerden ve futbol düzenleyicilerinden gizlediği aktarıldı.

Premier Lig ve UEFA'nın harcama limitlerinin önemli ölçüde ihlal edildiği vurgulanan açıklamada, bağımsız komisyonun soruşturması sırasında kulübün Premier Lig ile işbirliği yapma ve "azami iyi niyet" yükümlülüklerini birden fazla kez ihlal ettiği aktarıldı.

Bağımsız komisyonun en önemli tespitlerinden birinin ise kulübün bazı sponsorlarıyla "göstermelik" antlaşmalar yaptığı kaydedildi.

Açıklamada "Komisyonun, kulübün bazı sponsorlarıyla 'göstermelik' anlaşmalar yaparak gelirlerini yapay şekilde artırdığını tespit ettiğini ve giderlerini 900 milyon sterlinden fazla azalttığını, böylece gerçek mali durumunu denetçilerden ve futbol otoritelerinden gizlediğini tespit etti." denildi.

Manchester City temyize gidecek

Manchester City Kulübü ise Premier Lig yönetiminin karşısında hayal kırıklığı ve şaşkınlık yaşadıklarını açıkladı.

Kararı temyize götüreceğini duyuran İngiliz ekibi, komisyonunun suçlamalarının kabul edilemez olduğunu ve kendisini destekleyen "çürütülemez" nitelikte kapsamlı kanıtlar bulunduğunu savundu.

Kulüp, kararda hukuki, ilkesel ve olgusal açıdan ciddi hatalar olduğunu öne sürerek itiraz edeceğini aktardı.

Kaynak: AA
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