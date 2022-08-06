Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Southampton'ı farka boğdu! 1995'ten bu yana bir ilk yaşandı - Haberler

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Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Southampton'ı farka boğdu! 1995'ten bu yana bir ilk yaşandı

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, sahasında Southampton'ı 4-1 yendi. Londra temsilcisi, 1995'ten bu yana ilk kez sezonun ilk maçında rakip kaleye 4 gol attı.

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Tottenham ile Southampton, İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

TOTTENHAM FARKA KOŞTU

12. dakikada James Ward-Prowse'un golüyle öne geçen Southampton üstünlüğünü koruyamadı ve Tottenham'a 21. dakikada Ryan Sessegnon'un golüyle beraberliği yakaladı. Spurs'e galibiyeti getiren golleri ise 31. dakikada Dier, 60. dakikada Muhammed Salisu (kendi kalesine) ve 63. dakikada Dejan Kulusevski attı.

Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Southampton'ı farka boğdu! 1995'ten bu yana bir ilk yaşandı

1995'TEN BU YANA BİR İLK

Bu galibiyetle lige 3 puanla başlayan Tottenham, 1995'ten bu yana ilk kez sezonunun açılış maçında rakip ağlara 4 gol attı.

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