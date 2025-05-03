Premier Lig'de görülmemiş olay! Vardy, hakemin düdüğünü çaldı

İngiltere Premier Lig'de Leicester City-Southampton arasında oynanan karşılaşmada hakemin sakatlandığı bir pozisyonda Jamie Vardy'nin hareketi maça damga vurdu.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City-Southampton arasında oynanan karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Jamie Vardy, Leicester City-Southampton Premier Lig maçında hakem David Webb'e gidip düdüğü çalmak ve oyunu durdurmak zorunda kaldı.

HAKEM YERDE KALDI, VARDY DÜDÜK ÇALDI

Karşılaşmanın 21. dakikasında ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü bulunurken maçın hakemi David Webb çarpışma etkisi yerde kaldı. Ayew ile çarpıştıktan sonra yerde kalan maçın hakemini görmeyen oyuncular topla mücadeleye devam etti. Maç önce devam ederken oyunun durmayacağını gören Vardy, hakemin yanına gelip düdüğünü aldı ve düdük çalarak maçı durdurdu.

HAKEM DEVAM EDEMEDİ

Oyunun durmasının ardından hakem Webb, tıbbi yardım gelene kadar sahada yatmaya devam etti. Karşılaşma dokuz dakika sonra başladı ve Webb'in yerine dördüncü hakem Sam Barrot oyuna dahil oldu.