Premier Lig'de bir takım daha el değiştirdi! ABD'li iş insanından dev yatırım Spor Haberleri İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un sahibi Maxim Demin, kulübün hisselerini ABD'li iş insanı Bill Foley'e sattı. Kulübün yeni başkanı Foley oldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un yeni sahibi, ABD'li iş insanı Bill Foley oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Rusya doğumlu İngiliz iş insanı Maxim Demin'in elindeki hisselerin tamamını, Foley'nin sahibi olduğu Amerikan futbolu kolej ligi takımı Black Knight'a sattığı ve Premier Lig'in bu işlemi onayladığı belirtildi. NHL TAKIMININ BAŞKANI Amerikan Buz Hokeyi Ligi (NHL) takımlarından Vegas Golden Knights'ın da sahibi Foley, Bournemouth'da başkanlık görevini de üstlenecek. PREMİER LİG'DE 14. SIRADALAR İngiltere'nin 1899 yılında kurulan köklü kulüplerinden Bournemouth, ligde 15 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor. Kaynak: AA / Spor Tam Gemi Şok Denemeleri Bournemouth Spor Haberler

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