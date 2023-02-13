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Prekazi'nin forması, depremzedeler için 210 bin TL'ye satıldı

Spor Haberleri

Prekazi'nin forması, depremzedeler için 210 bin TL'ye satıldı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Cevad Prekazi, depremzedeler için açık artırmaya çıkardığı imzalı formasının 210 bin TL karşılığında satıldığını açıkladı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Cevad Prekazi, depremzedeler için açık artırmaya çıkardığı imzalı formasının 210 bin TL karşılığında satıldığını açıkladı.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Cevad Prekazi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için imzalı formasını açık artırmaya çıkarmıştı. Prekazi, formanın en yüksek teklif olan 210 bin TL karşılığında satıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cevad Prekazi, bağış dekontunu da paylaşarak, "Birçok insana yardımcı olmasını umuyorum. Lütfen destek olmaya devam edelim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kahramanmaraş Galatasaray Prekazi Spor Haberler

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