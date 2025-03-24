Potanın yıldızlarında finalistler belli oldu

Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Yarı Finalleri, 18- 21 Mart tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 9 ilden 16 takımın final bileti için mücadele ettiği şampiyona düzenlenen ödül törenleriyle tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Yarışmaların 2024-2025 faaliyet takviminde yer alan Basketbol Yıldızlar Kız-Erkek Yarı Final Müsabakaları, 18-21 Mart 2025 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün organize ettiği müsabakalarda, 8 erkek takımı ve 8 kız takımı olmak üzere toplam 192 sporcu, Türkiye Finalleri'ne adını yazdırabilmek için parkeye çıktı.

9 ilden 16 takımın katılımıyla gerçekleşen şampiyona; Erkekler kategorisinde Vali Recep Yazıcıoğlu Salonu'nda, Kızlar'da ise Hasan Güngör Spor Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda; Kızlar kategorisinde Ankara Özel Arı Ortaokulu ile İzmir Şehit Şenali Ocak Ortaokulu, Erkekler'de ise Konya Özel Diltaş Koleji ve Mersin Özel Toros Ortaokulu Türkiye Finallerine yükselen takımlar oldu. İki ayrı salonda düzenlenen ödül törenlerinde, dereceye giren takımlara madalyalarını Okul Sporları Şube Müdürü Erdem Aydın ile Pamukkale İlçe Müdürü Zafer Akçay takdim etti. - DENİZLİ