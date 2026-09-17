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Pota da nöbet değişimi

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Pota da nöbet değişimi
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TBF Erzurum Basketbol İl Temsilciliğinde nöbet değişimi yaşandı.

TBF Erzurum Basketbol İl Temsilciliğinde nöbet değişimi yaşandı. 15 yıldır bu görevi üstlenen Cem Culfa, sağlık sorunları nedeniyle görevi öğrencisi Ömer Uslu'ya devretti. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Cem Culfa'ya teşekkür ederken, yeni il temsilcisi Ömer Uslu'ya başarı dileklerini iletti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erzurum İl Temsilciliğinde nöbet değişimi yaşandı. 15 yıldır Basketbol İl Temsilciliği görevini sürdüren Cem Culfa, sağlık sorunları nedeniyle görev bayrağını öğrencisi olan ve yıllarca Klasman hakemi olarak parkede düdük çalan Ömer Uslu'ya devretti. Bundan böyle Erzurum Basketbolunu Ömer Uslu yönetecek. Nöbeti, Uslu'ya devreden Culfa, "Basketbol sporuna gönül vermiş bir sporsever olarak görevimi Ömer Uslu'ya bırakıyorum. İnşallah, başarı çıtamız Ömer Uslu ile daha da yukarılara çıkacak. Kendisine inandığım ve güvendiğim için görev bayrağını ona devrediyorum. Sağlık sorunlarım nedeniyle görevimi Ömer Uslu'ya bıraktım. Kendisine desteğimiz her zaman sürecek. Şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Yeni İl Temsilcisi Ömer Uslu ise kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini ifade ederek, "Bu göreve layık olmaya çalışacağım. Bana destek olan ve güvenen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez de, potadaki nöbet değişimine değindiler. Çiçeği burnunda il temsilcisi Ömer Uslu ile Cem Culfa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'i makamlarında ziyaret ettiler. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, yeni basketbol il temsilcisi Ömer Uslu'ya başarılı dileklerini ileterek, bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı eski il temsilcisi Cem Culfa'ya da teşekkür ettiler.

Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Cem Culfa ve Ömer Uslu'ya Erzurum Temalı Milli takım forması hediye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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