Posof Gençlik ve Spor Müdürlüğünde Tekvando Eğitimi Gören Sporcuların 2023 Yılı Son Kuşak İmtihanı Yapıldı

Posof Gençlik ve Spor Müdürlüğünde tekvando eğitimi gören sporcuların 2023 yılı son kuşak imtihanı yapıldı. Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe minikler ve yıldızlar katıldı. Sporcuların anneleri ve babaları da etkinlikte yer aldı.

Posof Gençlik ve Spor Müdürlüğünde tekvando eğitimi gören sporcuların 2023 yılı son kuşak imtihanı yapıldı.

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu'nda eğitim gören sporculardan minikler ve yıldızların katıldığı kuşak imtihanına mili hakem ve antrenör Halil İbrahim Ataman eşlik etti. Posof Gençlik ve Spor Müdürü Erhan Yılmaz'nda hazır olduğu etkinlikte tekvando antrenörü Yunus Bakan idaresindeki sporcuları anneleri ve babaları da yalnız bırakmadılar..

Sınav sonunda sporculara kuşakları ve başarı belgeleri verildi. - ARDAHAN