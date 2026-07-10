Portekiz Milli Takımı'nın yeni hocası Jorge Jesus oldu

PORTEKİZ Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın başına Jorge Jesus'un getirildiğini açıkladı.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Portekiz'in İspanya'ya elenmesinin ardından Roberto Martinez, istifa ettiğini açıklamıştı. Martinez'in istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran 71 yaşındaki Jorge Jesus getirildi.

Portekiz Futbol Federasyonu, Jorge Jesus'un göreve getirildiğini federasyonun resmi sanal medya hesaplarından duyurdu. Açıklamada, "Bugün yeni bir yol başlıyor. Milli Takım'a hoş geldiniz, Sayın Jorge Jesus" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı