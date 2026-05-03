Haberler

Portekiz liginde şampiyon Porto

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Porto, şampiyonluğunu ilan etti.

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Porto, şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 32. haftasında Porto, konuk ettiği Alverca'yı 1-0 yenerek 31. kez şampiyonluğa ulaştı.

Jan Bednarek'in 40. dakikada attığı golle Porto, maçı 1-0 kazandı.

Porto, bu galibiyetle ligde en yakın takipçisi olan ve teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica'nın önünde şampiyonluğa ulaştı.

Ligde ikinci sırada bulunan Benfica ise deplasmanda Famalicao ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla ligde son iki hafta öncesinde Porto, 85 puana yükselirken Benfica ise 76 puana sahip durumda. Bir maçı eksik Sporting'in ise 73 puanı bulunuyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel
İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı

İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı 4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir

4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Şampiyonluk kutlaması değil! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi

Maç biter bitmez sahayı bastılar

Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin Galatasaray'daki geleceğini açıkladı

Abisi, önümüzdeki yıl çalıştıracağı takımı ilan etti
Acun Ilıcalı 4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir

4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Sivas’ta el freni çekilmeyen otomobil gölete düştü

Park etti ve gitti: Bir anlık unutkanlık otomobilden etti

Batman Petrolspor görkemli bir şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor

Batmanspor unutulmayacak bir şampiyonluk kutlaması gerçekleştirecek