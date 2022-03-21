Portekiz'de Türkiye maçı öncesi deprem! Dünyaca ünlü futbolcu kadrodan çıkarıldı
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A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası elemeleri play-off turunda karşılaşacağı Portekiz'de sakatlık depremi yaşandı. Daha önce aday kadroya çağırılan yıldız futbolcu Ruben Neves takımdan çıkarıldı. Yerine ise Porto forması giyen Vitinha dahil edildi.
2022 Dünya Kupası elemeleri play-off turunda Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda Ruben Neves sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
VITINHA KADROYA DAHİL EDİLDİ
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ruben Neves'in yerine kadroya Porto'da forma giyen Vitinha dahil edildi. A Milli Futbol Takımı, Portekiz'le 24 Mart Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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