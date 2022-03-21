Portekiz'de Türkiye maçı öncesi deprem! Dünyaca ünlü futbolcu kadrodan çıkarıldı

Hangi ülkeyi seçecek? Türkiye ve Almanya, Salih Özcan için karşı karşıya

A Milli Takım aday kadrosu 2022! Türkiye - Portekiz aday kadrosu belli oldu mu? Türkiye A Milli takımda ilk 11'de kimler var, aday kadrosu kimler var?