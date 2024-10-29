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Polonya'da Gençler Halter Şampiyonası'nda Türkiye'nin Başarıları

Polonya'da Gençler Halter Şampiyonası'nda Türkiye'nin Başarıları
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Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Burcu Alıcı gümüş, Harun Algül altın, Ertuğrul Seçgin ise gümüş madalya kazandı. Alıcı, büyükler kategorisinde de daha fazla başarı hedefliyor.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonasında madalya alan Burcu Alıcı, Harun Algül ile Ertuğrul Seçgin, organizasyonda kürsüye çıkmanın mutluluğunu yaşıyor.

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada kadınlar 55 kiloda koparmada 85 kilo, silkmede 103, toplamda 188 kiloyla 3 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisiliğini elde eden Burcu Alıcı, erkekler 55 kiloda koparmada 106 kiloyla kürsünün ilk basamağına çıkan Harun Algül ile erkekler 55 kiloda koparmada 103 kiloyla gümüş madalya alan Ertuğrul Seçgin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Organizasyona bazı aksilikler olsa da güzel bir hazırlanma süreci geçirdiğini ifade eden gümüş madalyalı Burcu Alıcı, "Varşova'da aslında hedefim Avrupa şampiyonu olarak İstiklal Marşımızı okutmaktı ama emeğimin karşılığını aldım koparmada 85 kilo, silkmede 103, toplamda da 188 kiloyla Avrupa ikincisi oldum." diye konuştu.

Burcu, 23 yaş altı kategoisinde son yılı olduğuna dikkati çekerek "Artık büyükler kategorisine geçtim bu maçı şampiyonlukla tamamlamayı gerçekten çok istiyordum. Sofya'da Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda da bronz madalya kazandım." dedi.

Türkiye rekorlarını yenilemek ive altın madalya kazanmak istediğini vurgulayan Burcu, "Çünkü 3 maçtır kıl payı kaçırıyorum. Artık büyüklerde altın madalya almak için çok çalışacağım. Olimpiyat hedefim de var, Allah nasip ederse 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yarışma istiyorum." diyerek sözlerini tumamladı.

Harun Algül: "Şampiyona çok güzel geçti"

Koparmada altın madalya kazanan Harun Algül, gururlu olduğunu ifade etti.

Silkmede talihsizlik yaşadığını ancak koparmada altın madalya kazandığı için çok gururlandığını anlatan Harun, "Hem Şırnak halkını hem de ülkemi çok mutlu ettiğime inanıyorum. Antrenmanlarda silkmede 130 kiloları kaldırırken burada 123 kiloda kaldım bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum ama koparmada gelen bu altın madalya bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Romanya'da 2023'te gençlerde 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan Harun, Polonya'daki başarısının ardından artık Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağını hedeflediğini dile getirdi.

Harun, desteklerinden dolayı Şırnaklılara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Ertuğrul Seçgin: "Hedefim büyükler"

Polonya'da gümüş madalya kazanan Ertuğrul Seçgin, Avrupa ve dünyada büyükler kategosinde madalyalar almayı hedeflediğini aktardı.

Dünya ikinciliğinin de bulunduğunu anlatan Ertuğrul, "Devamı inşallah daha iyi gelecek. 55 kilo koparmada 103 kiloyla ikinci oldum rakibimiz de 103 kilo kaldırdı ama bizden önce kaldırdığı için birinci oldu." diye konuştu.

Antrenmanlarda toplam kaldırışlarının da madalya getirdiğini ama bunu podyuma yansıtamadığını ifade eden Ertuğrul, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni hedefim büyükler Avrupa'da ve dünyada madalya kazanmak ve daha sonra da olimpiyatlara gitmek. Buradan Gaziantep'e kucak dolusu selamlar, en başta da anneme kucak dolusu sevgiler. Kulübüm Ankaragücü büyük taraftarına da selamlar olsun."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

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