Planlar değişti! Okan Buruk'tan Singo için beklenmedik karar

Süper Lig devi Galatasaray'da başarılı teknik direktör Okan Buruk, sağ bek pozisyonu için transferini istediği Wilfried Singo için planlarını değiştirdi.

SAĞ BEK SALLAI'NİN

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, şu ana kadar savunmadaki performansıyla yıldızlaşan Macar oyuncu Roland Sallai'yi sağ bek pozisyonunda oynatmaya devam edecek. Bu durumda Okan Buruk, Singo için yeni bir strateji hazırladı.

SINGO STOPERE GEÇECEK

Genç teknik adamın yapılan taktik antrenmanlarda Singo'yu stoper bölgesine çektiği ve gelecek haftalarda Fildişili oyuncuya bu bölgede görev vermeyi düşündüğü öğrenildi. Singo'nun stopere geçmesi durumunda partnerinin Davinson Sanchez olacağı ve Abdülkerim Bardakcı'nın yedek kulübesine çekileceği aktarıldı.