Planlar değişti! Okan Buruk'tan Singo için beklenmedik karar
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Wilfried Singo için planını değişti. Singo'yu daha önce sağ bek pozisyonu için düşünen başarılı teknik adam, yıldız oyuncuyu stopere çekmeyi düşünüyor.
Süper Lig devi Galatasaray'da başarılı teknik direktör Okan Buruk, sağ bek pozisyonu için transferini istediği Wilfried Singo için planlarını değiştirdi.
SAĞ BEK SALLAI'NİN
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, şu ana kadar savunmadaki performansıyla yıldızlaşan Macar oyuncu Roland Sallai'yi sağ bek pozisyonunda oynatmaya devam edecek. Bu durumda Okan Buruk, Singo için yeni bir strateji hazırladı.
SINGO STOPERE GEÇECEK
Genç teknik adamın yapılan taktik antrenmanlarda Singo'yu stoper bölgesine çektiği ve gelecek haftalarda Fildişili oyuncuya bu bölgede görev vermeyi düşündüğü öğrenildi. Singo'nun stopere geçmesi durumunda partnerinin Davinson Sanchez olacağı ve Abdülkerim Bardakcı'nın yedek kulübesine çekileceği aktarıldı.