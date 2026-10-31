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Pizzabulls Bordo Bandırma, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 103-88 yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Pizzabulls Bordo Bandırma, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 103-88 yendi. İlk periyodu 28-16, devreyi 53-34 önde geçen Bandırma, üçüncü periyodu da 74-63 önde tamamlayarak galibiyete ulaştı.

Salon: Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Musa Kazım Çetin

Pizzabulls Bordo Bandırma: Gordon 26, Toure 3, Jefferson 9, Oğuzhan Kızıl, Peterson 29, Okben Ulubay 4, Kadir Bayram 9, Doğan Bozveli, Özgür Şahin, Aldridge 9, Hankins 14

Bahçeşehir Koleji: Kenan Sipahi 14, Reed 21, Ponitka 5, Cavanaugh 15, Williams 11, Avramovic 14, İsmet Akpınar 3, Furkan Haltalı 2, Dileo 3, Mitrovic, Mustafa Yiğit Açar

1. Periyot: 28-16

Devre: 53-34

3. Periyot: 74-63

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Pizzabulls Bordo Bandırma, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 103-88 yendi.

Kaynak: AA
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