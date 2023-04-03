Pirlo'nun kendisini tanımadığını söyleyen Fatih Tekke'den ilginç sözler: Böyle böyle baktı
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İstanbulspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fatih Karagümrük ile oynayacakları mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Mücadele öncesi Andrea Pirlo ile görüşen 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Adam dünyanın en önemli oyuncularından biriydi. Hayranlığımızı ve çok büyük oyuncu olduğunu söyledim. O da bizi tanımadı herhalde. Böyle böyle baktı." dedi.
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaştıkları maçın öncesinde Andrea Pirlo ile arasında geçen diyaloğu anlattı.
PİRLO, FATİH TEKKE'Yİ TANIMADI
Maç başlamadan hemen önce Pirlo'ya başarılar dilediğini söyleyen İstanbulspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Pirlo'nun kendisini tanımadığını ifade etti.
"ADAM DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARINDAN"
Mücadele öncesi Andrea Pirlo ile görüşen 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Adam dünyanın en önemli oyuncularından biriydi. Hayranlığımızı ve çok büyük oyuncu olduğunu söyledim. O da bizi tanımadı herhalde. Böyle böyle baktı." dedi.