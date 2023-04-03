Pirlo'nun kendisini tanımadığını söyleyen Fatih Tekke'den ilginç sözler: Böyle böyle baktı

İstanbulspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fatih Karagümrük ile oynayacakları mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Mücadele öncesi Andrea Pirlo ile görüşen 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Adam dünyanın en önemli oyuncularından biriydi. Hayranlığımızı ve çok büyük oyuncu olduğunu söyledim. O da bizi tanımadı herhalde. Böyle böyle baktı." dedi.