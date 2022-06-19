Pirlo ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor! Karagümrük, Semih Kaya ile prensipte anlaştı - Haberler

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Pirlo ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor! Karagümrük, Semih Kaya ile prensipte anlaştı

Haberler.com - Spor
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Fatih Karagümrük ile 1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Andrea Pirlo ilk transferini yapıyor. İstanbul ekibi, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Semih Kaya ile anlaşmaya vardı. Deneyimli savunmacının sarı-kırmızılılardan resmen ayrılacağı tarih olan 1 Temmuz'dan sonra Fatih Karagümrük'e imza atması bekleniyor.

Volkan Demirel ile yolları ayırdıktan sonra takımın başına Andrea Pirlo'yu getiren Fatih Karagümrük ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor. İstanbul ekibi, sarı-kırmızılıların deneyimli savunmacısı Semih Kaya ile prensip anlaşmasına vardı.

GALATASARAY'DAN SEMİH KAYA'YA TEKLİF GELMEDİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, 43 yaşındaki Pirlo, Fatih Karagümrük'teki ilk transferini Galatasaray'dan yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı siyahlılar Galatasaray altyapısında yetişen ve kaptanlığa kadar yükselen Semih Kaya ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı ve 6 aylık sözleşme imzalanan Semih Kaya'ya henüz sarı kırmızılı takımdan yeni bir kontrat teklifi gelmedi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Karagümrük, 1 Temmuz'da resmi olarak bonservisini eline alacak olan 31 yaşındaki stoper ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray'ın yeni yönetimiyle bir görüşme yaptıktan sonra Karagümrük ile resmi sözleşmesi imzalayacağı öğrenildi.

Haberler.com - Spor

Andrea Pirlo Galatasaray Semih Kaya Spor Haberler

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