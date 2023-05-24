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Pirlo ile yolları ayıran Karagümrük, koltuğu çabuk doldurdu! Takımın başına Alparslan Erdem geçti

Spor Haberleri

Andrea Pirlo ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmeyi fesheden Fatih Karagümrük, takımı sezon sonuna kadar Alparslan Erdem'in çalıştıracağını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. İstanbul ekibi, dünyaca ünlü hoca Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı. Pirlo'nun koltuğu jet hızıyla doldu.

Pirlo ile yolları ayıran Karagümrük, koltuğu çabuk doldurdu! Takımın başına Alparslan Erdem geçti

TAKIM, ALPARSLAN ERDEM'E EMANET

Fatih Karagümrük, takımı sezon sonuna kadar Alparslan Erdem'in çalıştıracağını açıkladı. 34 yaşındaki Erdem, Karagümrük'te antrenör olarak görev yapıyordu.

Pirlo ile yolları ayıran Karagümrük, koltuğu çabuk doldurdu! Takımın başına Alparslan Erdem geçti

44 PUANDA BIRAKTI

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 33 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 yenilgi elde etti. İstanbul ekibi topladığı 44 puanla 9. sırada yer alıyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Fatih Karagümrük Andrea Pirlo Spor Haberler

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