Pınar Karşıyaka, Rio Breogan'ı yenerek avantaj yakaladı

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde geçen iki sezonda Play-In'de İspanyol ekiplerine elenen Pınar Karşıyaka, bu kez yine aynı ülkeden rakibi karşısında tur için avantaj yakaladı. Play-In'de eşleştiği rakibi Rio Breogan'ı serinin ilk maçında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu dolduran taraftarının müthiş desteğiyle 89-85 yenen Kaf-Kaf, son 16 yolunda ilk adımı attı. Toplam 2 galibiyete ulaşan tarafın Avrupa'da yoluna devam edeceği seride ikinci maç 10 Ocak Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. Karşıyaka bu maçı da kazanırsa son 16 turuna kalacak. Yeşil-kırmızılı ekip mağlup olursa ise turu geçecek tarafı 17 Ocak'ta yine İzmir'de oynanacak son maç belirleyecek.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk turda E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Play-In'de saha avantajına sahip olan Pınar Karşıyaka, rakibiyle haftaya deplasmanda oynayacağı maçta Avrupa'da 2 yıldır devam eden dış sahadaki kötü performansına da son vermeye çalışacak. Bu sezon iç saha maçlarında Süper Lig'de 7'de 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4'te 4 yaparak hiç yenilmeyen Kaf-Kaf, Avrupa'da Aralık 2021'den beri çıktığı son 9 deplasman maçını kaybetti. Rio Breogan ise Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon evinde 3'te 3 yapıp, dış sahada 4'te 0 çekti. Ligde cumartesi günü Manisa Büyükşehir Belediyespor'u devrenin son sınavında ağırlayacak Pınar Karşıyaka, Breogan maçı için salı günü basketbol şube yönetiminin ayarladığı özel uçakla İspanya'ya gidecek.

SARICA: HENÜZ BİTMEDİ

Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, Avrupa'da Play-In etabında önemli bir avantajı ellerine geçirdiklerini ancak henüz serinin bitmediğini söyledi. Ufuk Sarıca, "İyi bir maç oynadık. Rakibimiz zorluydu ama onlara karşı harika bir iş çıkardık. Breogan çok fiziksel bir takım, maç boyunca temaslı oynamaya çalıştılar. Rakibimizin fiziksel oyununa karşı iyi mücadele ettik, süre alan her oyuncumuz çok iyi mücadele etti. Kazanmayı hak ettik. Hatalarımız oldu ama bunlar basketbolu güzel yapan hadiseler. Yine de henüz hiçbir şey bitmedi, önümüzde en az bir maç daha var. O maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp seriyi bitirmeye çalışacağız" dedi.