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Pınar Karşıyaka, Filou Oostende'ye mağlup oldu

20 Aralık 2023 00:44 Güncelleme: 00:45 Abone Ol

Pınar Karşıyaka, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 6'ncı ve son hafta mücadelesinde deplasmanda Belçika temsilcisi Filou Oostende takımına 78-76 mağlup oldu. Bu sonucun ardından grubunu 2'nci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, play-in turunda mücadele etme hakkı kazandı.