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Pınar Karşıyaka, Filou Oostende'ye mağlup oldu

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Pınar Karşıyaka, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 6'ncı ve son hafta mücadelesinde deplasmanda Belçika temsilcisi Filou Oostende takımına 78-76 mağlup oldu. Bu sonucun ardından grubunu 2'nci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, play-in turunda mücadele etme hakkı kazandı.

SALON: COREtec Dome

HAKEMLER: Fernando Calatrava (İspanya), Ariadna Chueca (İspanya), Mihkel Manniste (Estonya)

FILOU OOSTENDE: Buysse 2, Mennes 4, Salumu, Tass 12, Buysschaert 2, Pintelon 2, Diop 2, Jefferson 19, Gillet 16, Ahmad 19

PINAR KARŞIYAKA: Jaylon Brown 2, Carey Jr 22, McCollum 10, Furkan Haltalı 2, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı 2, Deniz Kılıçlı, Martin 5, Hilliard 11, Vitto Brown 17, Kenan Sipahi 5

1'İNCİ PERİYOT: 12-14

DEVRE: 28-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-58

Pınar Karşıyaka, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 6'ncı ve son hafta mücadelesinde deplasmanda Belçika temsilcisi Filou Oostende takımına 78-76 mağlup oldu. Bu sonucun ardından grubunu 2'nci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, play-in turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Pınar Karşıyaka basketbol Oostende Basketbol Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

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