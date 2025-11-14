Phoenix Suns, Indiana Pacers'ı Farklı Geçti: 133-98

NBA'de Phoenix Suns, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 133-98'lik skorla yenerek üst üste 5. galibiyetini kazandı.

NBA'de normal sezon 3 karşılaşmayla devam etti. Phoenix Suns evinde karşılaştığı Indiana Pacers'ı 133-98'lik skorla mağlup etti ve üst üste 5 toplamda da 8. galibiyetini elde etti. Phoenix'te Devin Booker 33 sayı, 8 asistle ön plana çıkarken, Dillon Brooks 32 sayı ve Oso Ighodaro da 17 sayıyla katkı verdi. Bu sezon art arda 6, toplamda da 11. yenilgisini alan Indiana'da ise Andrew Nembhard 21 sayı, 9 asist ve Pascal Siakam da 19 sayı, 5 ribaund ile oynadı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 113 - Toronto Raptors: 126

Phoenix Suns: 133 - Indiana Pacers: 98

Utah Jazz: 122 - Atlanta Hawks: 132 - İSTANBUL