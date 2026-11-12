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PFDK, Bursaspor'a Antalyaspor deplasmanı olayları nedeniyle 580 bin TL ceza kesti

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PFDK, Bursaspor'a Antalyaspor deplasmanında yaşanan olaylar ve maç sonrası açıklamalar nedeniyle toplam 580 bin TL para cezası verdi. Taraftarların bir sonraki deplasman maçına girişi yasaklanırken, İdari Menajer Furkan Akın'a 170 bin TL ceza verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor'un Antalyaspor deplasmanında yaşanan olaylar ve müsabaka sonrası yapılan açıklamalar nedeniyle verdiği cezaları açıkladı. Yeşil-beyazlı kulübe toplam 580 bin TL para cezası verilirken, taraftarların bir sonraki deplasman maçına girişleri de engellendi.

Bursaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Antalyaspor deplasmanında Güney Misafir 2. kat tribününde bulunan taraftarların elektronik bilet kartlarının bir sonraki deplasman müsabakası için bloke edildiği ve kulübe 125 bin TL para cezası uygulandığı belirtildi.

Aynı müsabakada taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle 210 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle ise 75 bin TL para cezası verildiği ifade edildi.

Öte yandan, Bursaspor Kulübü'nün maçın ardından yaptığı resmi açıklama ile Başkan Enes Çelik ve Teknik Direktör Mustafa Er'in açıklamalarına herhangi bir ceza tayin edilmediği bildirildi.

İdari Menajer Furkan Akın'a ise yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilirken, ayrıca 170 bin TL para cezası uygulandı.

Böylece PFDK tarafından Bursaspor'a ve kulüp idarecisine verilen para cezalarının toplamı 580 bin TL'ye ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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