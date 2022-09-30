PFDK Amedspor-Bursaspor maçında çıkan olayların cezasını açıkladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında Amedspor- Bursaspor maçında çıkan olaylar büyük yankı uyandırmıştı. Konuyla alakalı her iki kulüpte açıklama yapmış ve haklılıklarını savunmuşlardı. PFDK maçta çıkan olayların cezasını açıkladı. Evinde oynayacağı 2 maçı seyircisiz oynayacak olan Amedspor'a, 156 bin TL de para cezası verildi.

TARAFTARLAR KARARA SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Açıklanan cezaları ağır bulan Amedspor'lu taraftarlar, sosyal medyadan tepki gösterdi. Bir taraftar, "Karara itiraz edilmelidir. Kirli bir algının baskısı ile verilmiş bu cezayı hiç kimse kabul etmemeli. 2 maç seyircisiz oynama cezasını gerektirecek hiç bir eylem yapılmamıştır. Küfür ve pet şişe dışında birşey olmamıştır. Bunun da cezai yaptırımı nettir!" diyerek tepkisini dile getirdi.