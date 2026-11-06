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PFDK, Amed Sportif futbolcusu Samuel Ballet'e 3 maç men ve 200 bin lira ceza verdi

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PFDK, Eyüpspor maçında rakip sporcuya şiddetli hareketi nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Samuel Ballet'e 3 maç men ve 200 bin lira para cezası verdi. Kurul, Erzurumspor FK teknik direktörü ve antrenörüne birer maç men ile 50'şer bin lira ceza uyguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Samuel Ballet'e 3 maç men cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Eyüpspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Ballet'e 3 maç men ve 200 bin lira para cezası uyguladı.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ile antrenörü Ziya Akçeken de protokol tribününde bulunan seyirciye yönelik hakaretleri sebebiyle birer maç ve 50'şer bin lira para cezasına çarptırıldı.

PFDK, farklı nedenlerle Galatasaray'a 780 bin, Beşiktaş'a 670 bin, Kasımpaşa'ya 500 bin, Amed Sportif Faaliyetler'e 500 bin, Kocaelispor'a 350 bin, Göztepe'ye ise 200 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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