Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı Ankara'da başladı Otomobil sporlarında Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı Ankara'nın Kızılcahamam Belediyesi önünde başladı. Otomobil sporlarında Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı Ankara'nın Kızılcahamam Belediyesi önünde başladı. Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağının startını Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar verdi. Acar, heyecanın başladığını belirterek, tüm yarışmacılara başarılar diledi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) ICRYPEX ana sponsorluğunda gerçekleştireceği organizasyonda, 5 ayrı kategoride 31 araç ve 62 sporcu mücadele ediyor. Organizasyonun ilk gününde ekipler, Demirciören'de belirlenen 10 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 3 kez geçecek. Ekipler, yarın yeniden direksiyon başına geçerek 4,5 kilometre uzunluğundaki seyirci etabında yarışacak. Organizasyon, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılacak ödül töreniyle sona erecek. AA / Osman Karaslan - Spor Kızılcahamam Türkiye Ankara Spor Haberler

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