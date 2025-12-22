205 sayılık maçta Petkimspor güldü

BASKETBOL Süper Ligi'nde normal süresi 88-88 biten Ege derbisinde Aliağa Petkimspor deplasmanda Manisa Basket'i nefes kesen bol skorlu mücadele sonrası 104-101 yendi. FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda güçlü rakipleri arasında 2'de 2'yle lider olan Petkimspor, ligde de üst üste ikinci deplasman galibiyetini alarak Play-Off yarışına ortak oldu. Petkim 12 maçta 5 galibiyete ulaşırken, art arda dördüncü kez parkeden mağlubiyetle ayrılan Manisa Basket ise toplam 3 galibiyetle alt sıralardan kurtulamadı. Manisa ekibinde maç öncesi takıma katılan yeni transferlerden Martin 8 sayı atarken, Stevenson skor üretemedi.

Zorlu fikstürden başarıyla çıktıklarını söyleyen Petkimspor Antrenörü Özhan Çıvgın, "Biz, kendi adımıza konuştuğumuz şeylerin bir bölümünü sahaya yansıttık. 12-13 sayı öne geçtik ancak bugün Martynas'ın hastalığı da bizi etkiledi. Sahada duracak hali yoktu. Scrubb da hastaydı ve kadroda yer alamadı. Stanley'nin oyuna girmesi biraz geç oldu ancak ilerleyen bölümde toparlandı. Bizim için zorlu bir fikstür vardı. Deplasmanda Anadolu Efes ve Sassari, içeride Trabzon, ardından Zaragoza ve uzatmada deplasmanda Manisa maçları. Önemli olan kazanmaktı. Dönem dönem iyi oynadık, dönem dönem ise oyunun kontrolünü kaybettiğimiz anlar oldu. Kazanmak çok önemliydi ve bu galibiyetten dolayı mutluyum" dedi.