Aliağa Petkimspor, BGL MVP'si Osman Nurveren'i 3 Yıllığına Kadrosuna Kattı
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Basketbol Gençler Ligi'nin MVP'si olan 19 yaşındaki pivot Osman Nurveren ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bursaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu, yeni takımında hem A takımda hem de Petkim Gelişim Takımı'nda forma giyecek.
BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona hazırlanan Aliağa Petkimspor, Basketbol Gençler Ligi'nin en değerli oyuncusu (MVP) olan Osman Nurveren ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 19 yaşında, 2.09 boyundaki genç pivot Bursaspor ile BGL sezonunu 16.8 sayı, 11.4 ribaund, 1.5 asist, 1.8 blok, 1.3 top çalma ortalamasıyla oynamıştı.
Osman, TB2L'ye katılan Petkim Gelişim Takımı'nda da yer alacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı