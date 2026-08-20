Haberler

Aliağa Petkimspor, BGL MVP'si Osman Nurveren'i 3 Yıllığına Kadrosuna Kattı

Aliağa Petkimspor, BGL MVP'si Osman Nurveren'i 3 Yıllığına Kadrosuna Kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Basketbol Gençler Ligi'nin MVP'si olan 19 yaşındaki pivot Osman Nurveren ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bursaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu, yeni takımında hem A takımda hem de Petkim Gelişim Takımı'nda forma giyecek.

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona hazırlanan Aliağa Petkimspor, Basketbol Gençler Ligi'nin en değerli oyuncusu (MVP) olan Osman Nurveren ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 19 yaşında, 2.09 boyundaki genç pivot Bursaspor ile BGL sezonunu 16.8 sayı, 11.4 ribaund, 1.5 asist, 1.8 blok, 1.3 top çalma ortalamasıyla oynamıştı.

Osman, TB2L'ye katılan Petkim Gelişim Takımı'nda da yer alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırıya son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Terim'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı

Terim'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Hadise “Kıvır be” diyerek sahneye çağırdı! Sonrası olay oldu

Hadise “Kıvır be” diyerek sahneye çağırdı! Sonrası olay oldu
'Balkız' tuzağı! Kameralar tüm rezilliği kaydetti

"Balkız" tuzağı! Kameralar tüm rezilliği kaydetti
Savcı 'Meşru müdafaa' dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada

Savcı "Meşru müdafaa" dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada
Ticaret Bakanlığı'ndan 4 bebek ürününe toplatma kararı

Anne-babalar dikkat! 4 bebek ürünü acil koduyla toplatılıyor
Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı

Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı
Alparslan Kuytul'un çocuk sesine tahammülsüzlüğü! Cemaate bağırıp parmak salladığı anlar yeniden gündem oldu

Bu öfkenin sebebi çocuk sesleri! Cemaati azarlayıp parmak salladı